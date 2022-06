La trasformazione totale di una piccola casa

Una bella mano di vernice grigio chiaro ha dato alla casa tutto un altro aspetto. Quello che prima era un edificio vecchio e dall'aspetto deprimente, adesso si presenta in modo moderno, come una residenza che non ha niente da invidiare ad una costruzione appena ultimata. In fin dei conti, la facciata è la cosa che prima di ogni altra ci parla di una casa, dandoci un colpo d'occhio che determina la nostra prima impressione e, si sa, non si hanno due occasioni per fare una buona prima impressione!