7 soluzioni flessibili per la zona giorno

Nelle moderne residenze siamo ormai abituati al fatto che la zona giorno sia organizzata in un unico open space. In alcuni casi, ovvero quando la metratura dell'appartamento non è particolarmente ampia, si tratta di una scelta obbligata. Spesso, dunque, quest'unico spazio diviene, oltre che il centro della vita sociale e conviviale della famiglia, uno spazio polivalente, al di là di queste funzioni. Può diventare, all'occorrenza, camera degli ospiti, studio, stanza dei giochi dei bambini… con la ovvia conseguenza che sia il disordine a diventare il vero protagonista della stanza. Per evitare che questo accada e fare in modo da dare un'identità forte a questi spazi flessibili, possiamo ricorrere a qualche spunto… vediamo insieme le proposte di questi interior designer!