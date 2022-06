Una casa da comprare dopo aver sbancato al casinò

A volte arriva un momento in cui è necessario dare un nuovo look alla nostra dimora. E' abbastanza fare alcune piccole modifiche per tornare a sentirsi a proprio agio tra le sue mura. Tuttavia, se vogliamo che la nostra casa sembri davvero un'altra, la trasformazione deve essere attuata a livelli più profondi, come ciò che stiamo per mostrarvi in questo libro delle idee. Si tratta di una casa situata a Palma di Maiorca ed è caratterizzata da uno stile tradizionale ma minimalista. Lo studio di architetti Abad&Cotoner ha realizzato questa riforma seguendo gli standard del design, facendo un ottimo lavoro.