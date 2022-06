La rinascita di una casa abbandonata

Quest'oggi, visiteremo una di quelle riforme in grado di lasciarvi a bocca aperta dopo aver comparato il prima e il dopo. Questa è la ristrutturazione di un vecchio e trascurato appartamento, in pessime condizioni, per trasformarlo in una casa moderna e accogliente.

Uno degli obiettivi principali dei professionisti era quello di realizzare un ambiente luminoso, dove il colore bianco è protagonista ed è presente sulle pareti e altri elementi (porte, per esempio) per ottenere una maggiore sensazione di spazio nelle camere. L'altra riforma fondamentale è la presenza del legno, il materiale principale dei mobili della casa, e la pavimentazione, la cui bellezza è stata recuperata sorprendentemente. Un lavoro senza dubbio impegnativo ma portato a termine con successo.