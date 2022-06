8 Foto di una Casa Piccola Molto Ben Organizzata

Lo spazio che accoglie sala da pranzo e soggiorno ha toni decisi, ma grazie alle pareti bianche risulta molto luminoso. La zona pranzo gioca sull'accostamento bianco – legno, un intramontabile classico nonché una costante dello stile scandinavo, che è quello che troviamo pienamente espresso nelle splendide sedie. Il tavolo è un pezzo notevole: un piano in cristallo e una base in legno scolpito, che si articola in linee curve e sinuose a formare le gambe. Davvero molto bello il mobile a tutta parete!