Modi per Prefabbricare la Tua Casa in Soli 31 Giorni

Avere a disposizione un luogo dove rilassarsi in mezzo alla natura è un grande privilegio. Se questo luogo è in una grande città, allora diventa per noi il rifugio più desiderabile e piacevole per dimenticare il trambusto quotidiano. Ed è proprio il caso del progetto che andiamo a vedere, un prefabbricato situato a Porto Alegre, in Brasile, progettato dagli architetti dello studio Kali Architecture.

Oltre a beneficiare del paesaggio straordinario lungo il fiume, il prefabbricato è anche vicino a due dei più bei posti da visitare della capitale, il canale del porto e la ex centrale a carbone recuperata a spazio per la cultura. Realizzato con una struttura metallica prefabbricata, la casa è stata completata in solo 31 giorni di lavoro: il tempo è stato contato dalla predispozione delle fondazioni fino alla consegna dei mobili. Per conoscere un po’ di più di questo spazio incredibile, ti invitiamo a seguirci in questa splendida località nel sud del Brasile, dove regnano la calma e la vita tranquilla.

Le fotografie sono di Marcelo Donadussi.