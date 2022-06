Prima e dopo: una casa in rovina torna al suo antico splendore

Una casa antica, un palazzo ottocentesco per essere precisi, situato nel centro storico di Ragusa superiore. Il Prima e Dopo di cui vogliamo parlarvi oggi riguarda un edificio storico dal passato importante, che però è rimasto per molto tempo inosservato nella città, a causa dello stato di abbandono in cui versava. Finché un giorno l’architetto Antonio Giummarra, specializzato nella ristrutturazione di edifici storici, non fu chiamato a recuperare questo antico edificio, e a farne casa , così come la intendiamo noi oggi. È proprio qui che comincia la nostra storia.