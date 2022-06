6 accorgimenti per far tornare il cortile come nuovo

Pulire e tenere in ordine il cortile sono attività che richiedono non solo un certo impegno, ma anche attenzione alla sicurezza e al vostro confort. Non dovete estirpare un prato a mano, non è necessario trasformarsi in avventurosi esploratori da giungla tropicale per potare un alberello. Dotati di un equipaggiamento adeguato, stando in particolare attenti alla vostra sicurezza. Guanti e occhiali trasparenti protettivi rappresentano il minimo indispensabile per affrontare il taglio dell'erba come dei professionisti del giardinaggio. O quasi.