Il posto dell'ordine e del design

Rimettiamo in ordine la stanza, o meglio, la parete. Tutto è al posto giusto in soli 10 centimetri di spessore. Un compagno di stanza irrinunciabile che lascia a bocca aperta per design e organizzazione. Negli scoparti laterali c'è spazio per cartelle e CD. Lo scompartimento ha addirittura la predisposizione per una serratura, ordinati e al sicuro! Non si può non accennare al fatto che è presente anche un alimentatore integrato per il proprio cellulare, in questo caso è la scrivania ad essere smart.