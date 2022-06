Idee di design in legno e non solo

La natura ha da sempre ispirato gli artisti di tutte le epoche. Oggi, invece, sono i designer a portare avanti questo discorso attraverso forme e materiali. Con la purezza del legno, ad esempio, si possono creare gli oggetti più svariati, per un arredamento semplice, ma che sa come stupire. Il mondo del design ha usato il legno per ottenere le linee e i prodotti più impensabili, e quando non ha utilizzato questo materiale, si è lasciato ispirare dall'ambiente naturale con le sue forme e i suoi colori. Ecco una piccola selezione d'idee in legno e non solo provenienti da alcuni dei nostri migliori designer su homify.