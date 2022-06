Ice Hotel, un hotel di ghiaccio e neve in Svezia

Per permettere a tutti di soggiornare in una stanza così fredda, l'hotel offre corsi di sopravvivenza ogni sera per i nuovi arrivati, illustrando come si può dormire in una stanza con i gradi sotto lo zero.

In ogni caso una cosa è certa: non importa quanto freddo è fuori perché la camera da letto non sarà mai più fredda di -7 ° C. Prima di andare a letto si dovrà allora indossare abiti caldi con la biancheria intima termica, coprire le orecchie con un cappello e infilarsi all'interno del sacco a pelo. Il letto è costruito con blocchi di ghiaccio sormontato da un materasso spesso, fatto di pelli di renna.

Se sarete tra i fortunati ospiti di questo hotel, sarete risvegliati con una calda tazza di succo di mirtilli rossi, che vi darà il buongiorno prima di indulgere con sauna e una deliziosa prima colazione a buffet. E dopo? Beh, non c'è di certo da temere la noia: l'hotel offre una grande varietà di attività ricreative e sportive.