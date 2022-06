Un Appartamento di 60 mq per una Famiglia con un Bambino

Come è facile immaginare, in un appartamento di 60m2 vi è anche uno spazio aperto, anche se non abbondante e quindi una corretta gestione dello spazio è essenziale. Gli architetti hanno dovuto sfruttare a proprio vantaggio tutti gli angoli in maniera molto utile. Per quanto riguarda la gamma di colori, il grigio è il tono predominante della cucina, che presenta un pavimento in ceramica con motivi geometrici blu e un look molto vintage, mentre la zona pranzo è in legno caldo.