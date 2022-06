Stile Moderno: 8 Cucine a Cui Non Potrete Resistere

In una cucina si possono trovare anche mobili rustici in legno massello. In questo progetto ne abbiamo un chiaro esempio: sullo sfondo un mobile basso con cassetti a vista sormontato da un piano in acciaio inox, con una mensola in legno massello per stoccare le stoviglie. In primo piano abbiamo un tavolo in legno massello con alcuni sgabelli intagliati in tronchi di legno massiccio.