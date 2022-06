8 Errori da Non Fare in un Bagno

Le stanze piccole presentano spesso una serie di diverse sfide e dilemmi di progettazione. Quando si vive in una casa compatta, il più delle volte, chi ne soffre maggiormente è il bagno disposto in spazi angusti o claustrofobici. I bagni sono comunemente l'area più piccola di una casa e per questo hanno bisogno di creatività nell’arredarli e nel posizionarvi mobili e complementi. Alla fine di una giornata stancante, si desidera una stanza di stile, ma comunque confortevole.

Le giuste scelte progettuali possono garantire il raggiungimento dei vostri obiettivi e sono in grado di creare più spazio, come per magia. Per avere successo nel design del vostro bagno è importante guardare con attenzione alle reali necessità, ma anche sapere quali sono i dettagli stilistici da evitare. Oggi ve ne presentiamo una raccolta.

Continuate a leggere qui sotto per imparare a creare un piccolo bagno ricco stile e funzionalità e, ancora più importante, per imparare cosa NON fare quando iniziate a pensare al suo nuovo design!