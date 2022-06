7 lavandini da cucina moderni con un tocco rustico

Per chi ama cucinare, un buon piano di lavoro con un comodo lavandino è essenziale. E' il luogo in cui lavare accuratamente e selezionare le verdure da cucinare, ma anche dove lavare i piatti di cui abbiamo apprezzato ogni boccone.

C’è anche chi spende in cucina solo il tempo strettamente necessario, ma questo spazio ha comunque sempre un che di attraente e moderno. Sia per gli uni che per gli altri, homify vi presenta in questo libro delle idee alcuni lavandini da cucina in grado di far innamorare gli appassionati… e coloro che ancora non lo sono.