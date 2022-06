Stile Rustico: 10 Mobili da Cucina Spettacolari

Cucine e mobili che vi presenteremo in questo libro delle idee sono l'ideale per i più romantici, per coloro che amano il legno e il colore che caratterizza le cose di una volta, la tradizione e il gusto per il naturale. Vediamo 10 fantastiche cucine arredate con l'amore per la semplicità e la quotidianità.

Vedremo mobili da cucina per arredare spazi di ampie e medie dimensioni e per quelle piccole cucine in cui lo stile rustico e rurale la fanno da padroni. La varietà dei progetti corrisponde alla vastità di possibilità che abbiamo ai nostri giorni, che ravvivano e ridefiniscono lo spirito antico, dei mestieri e dell’artigianato.

Inoltre, esploreremo ciò che caratterizza ogni stile, i colori, le forme, le textures e tutto ciò che lo rende un progetto di successo.