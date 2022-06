Come Dipingere Casa Come un Professionista

Per calcolare la quantità di prodotto necessaria, dovrete misurare la superficie da pitturare. Ogni litro di vernice di buona qualità solitamente basta per coprire 10 metri quadrati per ogni mano (6 se non di prima qualità o se la parete è molto rugosa). A volte è meglio spendere un po' di più per la pittura, visto quanto ci si deve lavorare e il risparmio in termine di prodotto. La pittura sintetico arriva anche a 12 metri quadrati per mano, ma per una resa e una finitura ottimale va sempre applicato prima un fissativo sigillante.