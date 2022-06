Una casa umile fuori, incredibile dentro

Godere di un buon riposo è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno… Un luogo lontano dai rumori, dallo stress del lavoro e dove si può dedicare tempo a sé stessi. Una casa per un fine settimana di relax e di meritato riposo non sarebbe una cattiva idea, ed è per questo che i proprietari di questa abitazione hanno chiesto ai professionisti di Escritorio Autónomo de Arquitectos de San Paulo in Brasile per creare questa residenza pittoresca ma bella, costruita con diversi materiali di origine naturale che incoraggia l'armonia con la foresta lussureggiante in cui si colloca. Condividete con noi questa meravigliosa casa, in modo da trovare qualche ispirazione per creare il vostro piccolo pezzo di paradiso nella foresta.

Andiamo!