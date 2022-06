7 Bagni con Doccia da Amore a Prima Vista!

Siamo sicuri che si potrebbero trascorrere ore in bagno. In questa immagine, troviamo qualcosa di simile a uno di quei pacchetti vacanza all-inclusive, ossia una sauna installata in un contesto idilliaco. Il rivestimento in pietra, così come la forma dei sanitari, forniscono un tocco orientale certamente rilassante per i sensi. Luce naturale e piccoli dettagli come piante o bambù fanno il resto.