10 tipi di barbecue ideali per il fine settimana

Ci piace far festa, il buon cibo e la compagnia. Pertanto non c’è fine settimana o vacanza che non si presti a riunirsi con i propri cari per preparare dell’ ottima carne alla griglia! Non c’è niente di meglio che condividere insieme bei momenti e buon cibo, con la birra in mano mentre i bambini corrono per il giardino ed una musica ballabile suona in sottofondo. E in effetti quando sentiamo la parola grigliata ci vengono subito alla mente serate felici, buon umore, scherzi, sorrisi con gli amici e la famiglia.. e poi, l'odore della griglia che diventa richiamo irresistibile, mentre ci viene l’ acquolina in bocca. Ma non solo la carne può essere grigliata, anche il pesce o una selezione di verdure!

Per tutti questi motivi è importante considerare un ambiente adatto a tali riunioni, e l'ideale è avere un’ area barbecue nel nostro cortile. Così in questo libro di idee vogliamo mostrarti alcuni esempi molto interessanti di allestimenti barbecue, che a nostro avviso possono essere adattati a tutti gli spazi esterni.. e a tutti i budget!