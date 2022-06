Una camera da letto piccola? 7 modi di sfruttare al massimo lo spazio

In questo Libro delle Idee vedremo come è possibile guadagnare spazio in camera da letto, anche in quelle più piccole, che non devono necessariamente essere meno comode e confortevoli di quelle più grandi. Anzi, proprio le ridotte dimensioni possono diventare la ragione per rendere l'ambiente ancora più intimo e accogliente. Lo spazio della camera da letto deve essere pensato innanzitutto come spazio da dedicare esclusivamente al riposo e al sonno, per cui sarà bene evitare di pensare a televisori o computer, che potranno tranquillamente trovare spazio in altri ambienti. Si potrà, quindi, guardare all'essenziale: quindi innanzitutto a un letto comodo, che favorisca e aiuti il riposo. Altri complementi di arredo, come armadi e cassettiere, potranno essere scelti in base alla struttura della stanza e vedremo appunto le idee e i suggerimenti proposti da esperti interior designer che ci aiuteranno a scegliere in maniera efficace in termini di spazio, funzionalità e design. Iniziamo la nostra esplorazione. Seguiteci.