Per i nostri genitori era la stanza di rappresentanza della casa, in cui esporre i mobili e le suppellettili di maggior pregio e da aprire solo in presenza di ospiti, per evitare di rovinarla. I tempi sono cambiati e ora il soggiorno moderno, pur continuando a rimanere l’ambiente in cui accogliamo i nostri amici, è diventato soprattutto il luogo del relax di tutta la famiglia dove cenare, riposare, leggere, guardare un film, o anche soltanto raccontarsi la giornata. Per questo è importante riuscire a creare un’atmosfera accogliente e confortevole, ideale per soddisfare i diversi tipi di esigenza. Lasciamoci allora ispirare dalle proposte dei nostri esperti e scopriamo insieme come organizzare il perfetto soggiorno moderno: 6 idee da cui prendere spunto per dare vita al living dei nostri sogni!