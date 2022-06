La casa vale di più con i porticati in legno

Per aumentare lo spazio disponibile di una casa, possiamo usare diversi mezzi e costruire anche delle strutture esterne se necessario. Oltre a verande e serre, tra le varie opzioni ci sono anche i porticati in legno. Sono di solito fatti su misura, in base alle richieste e alle esigenze dei clienti e in alcuni casi è necessario un permesso per edificarli. Se volete edificare un portico senza richiedere dei permessi, deve avere certe caratteristiche. Per esempio dovrà essere classificato come una costruzione precaria o di pertinenza. Per questo non dovrà avere delle parti in cemento che lo tengono fermo al suolo. Quindi fate molta attenzione al tipo di porticato che scegliete e assicuratevi di non violare delle normative importanti, se non volete incorrere in multe salatissime o addirittura nell'obbligo della rimozione dello stesso.