10 Idee Per Avere un Terrazzo Moderno e Accattivante

Se pensiamo ad elementi che forniscono una sensazione piacevole, una delle cose più desiderabili è il calore, soprattutto nelle fredde giornate invernali. Cosa c’è di meglio allora di una stufa, poco ingombrante e facile da pulire? È perfetta per godersi questo spazio per tutto l'anno, anche quando fa freddo e si ha bisogno di una fonte di calore. Si tratta di una stufa a gas, in modo da non occupare troppo spazio o emettere fumo eccessivo.