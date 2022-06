Prima e dopo: 5 giardini trasformati radicalmente

Anche se questo giardino non era in condizioni disperate, come vediamo presentava la possibilità di una miriade di interventi di miglioramento. La vegetazione rischiava in assenza di cure di crescere incontrollata in un'unica zona del giardino, che mancava per altro di una adeguata illuminazione. Come possiamo vedere era necessario un intervento professionale per tornare a una nuova vita.