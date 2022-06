12 Progetti di Cucine Economiche ma Irresistibili

Abbiamo sempre pesato che le cucine economiche fossero tutte uguali e dotate di poca personalità? Ecco un trucco veloce per renderle particolari: esaltiamo i dettagli, come per esempio le maniglie, sostituendole con altre dall’aspetto più originale e creativo, magari realizzato da noi. Come vediamo in questa proposta dallo Studio di Design RICCARDO RANDI, che ha utilizzato delle semplici fettucce rosse come pomelli per i pensili.