Le piastrelle mosaico: dove e perché

L'arte del decorare la casa può prevedere non solo l'aggiunta di accessori, complementi d'arredo e soprammobili, ma anche la scelta di un rivestimento di pareti e pavimenti decisamente più audace e connotante. Perchè allora non optare per le piastrelle mosaico con cui impreziosire ambienti come bagno e cucina? Gli smalti e l'effetto brillante caratteristico della piastrella mosaico saprà infatti come rendere stylish l'intera stanza. Che si tratti di componenti vetrose, resine o materiale ceramico lappato, questo tipo di opzione, farà leva sulla lucentezza per enfatizzare le cromie e gli arredi. Lucide o satinate, piccole, medie o leggermente più ampie, i giochi di luce che esse inglobano e trasmettono, costituiranno un plus notevole ad uno spazio da ristrutturare, o che ha perso vigore con il tempo. Vasta anche la gamma di tonalità tra cui scegliere a seconda dello stile dell'abitazione, della restante parete o del pavimento in abbinamento, come vaste sono le possibili applicazioni, dal pannello alla parete completa, dalla doccia all'area coordinata adiacente al lavabo.

Vediamo allora quali sono gli esempi più interessanti da cui trarre ispirazione per la nostra personale casa.