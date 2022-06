Una seducente casa in pietra!

Con l’articolo di oggi vi presentiamo un’abitazione che definire deliziosa sarebbe riduttivo! Marina Linhares Interior Design è lo studio dietro a questa ristrutturazione che ha curato tutti i dettagli, dai materiali dei rivestimenti, fino alle decorazioni degli interni. L’abitazione ha una superficie di appena 70 m², ma può vantare 95 m² di giardino e questo in qualsiasi progetto è sempre un vantaggio. L'architetto ha ideato gli ambienti in modo da farli diventare degli spazi sociali, creati quindi per promuovere il piacere e la convivialità. Sembra assurdo, eppure gli interni sono stati pensanti per far stare insieme la famiglia e gli amici: lunghe conversazioni, cibo genuino e tanta allegria! Il risultato? Una villetta indipendente dal tocco esotico: ci troviamo infatti dall'altro lato del mondo, in Brasile.