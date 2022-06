Legno lamellare: una scelta ecologica e di design

Sempre in tema di architettura, e di progetti futuristici , in legno lamellare, ecco Waternest di Giancarlo Zema Design Group. Celebre per le sue creazioni sull'acqua, l'architetto ha progettato per l'inglese EcoFloLife l'unità abitativa ecologica e galleggiante Waternest 100. Una vera e propria casa di 100 metri quadrati, completamente realizzata in legno lamellare riciclato con lo scafo in alluminio, anch'esso riciclato. Lucernai in vetro e pannelli fotovoltaici trovano posto sulla parte superiore dell'edificio, a dimostrazione del carattere ecologico della casa (ma anche dell'ufficio, il lounge bar, il ristorante, lo spazio espositivo). Collocabile lungo il corso di fiumi, in laghi, baie, atolli e zone di mare con acque calme, questa costruzione in legno lamellare è riciclabile al 98%.