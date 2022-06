​10 incredibili pergole in legno!

Non solo elementi portanti, micro-case per entrare in contatto con l'ambiente: le pergole in legno talvolta possono essere utilizzate come elemento compositivo e tecnologico per l'architettura, sfruttando le loro caratteristiche di leggerezza, di luminosità e di matericità. In questa casa monofamiliare a Begues (Spagna), realizzata da House Habitat, una grande pergola in legno media il rapporto con il giardino esterno, mentre tante altre, di dimensione ridotta e poste sopra le finestre schermano le aperture dall'irradiamento della forte luce solare, proteggendo gli interni senza penalizzare al contempo la vista del paesaggio circostante.