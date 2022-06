Le caratteristiche del parquet in rovere

Il rovere è un legno molto raffinato, impiegato nell'arredamento in molti modi, uno di questi è il rivestimento dei pavimenti. Il parquet in rovere è molto utilizzato dagli architetti e dai designer, perché è un legname che, una volta posato, rende molto accogliente l'ambiente. E' un pavimento pregiato e anche molto resistente. L'albero da cui proviene è una quercia e la possiamo trovare nelle nostre foreste in tutto il continente, in quasi tutti i paesi. E' un albero molto forte e longevo e proprio per questo è un legno duro e resistente alle intemperie. Il suo colore naturale ha molte sfumature, da quelle più chiare quasi bianche fino a delle colorazioni più scure. Le sue caratteristiche più evidenti sono le venature che ne descrivono la bellezza e lo fanno amare da tutti. E' un materiale che è stato molto sfruttato, fin dai tempi più antichi, per realizzare mobili, ma anche per costruire navi o botti per il vino. Il suo impiego come rivestimento per pavimenti ha avuto successo perché è molto resistente e duro e sopratutto bello da vedere. Ecco perché in molti decidono di posarlo in camera da letto o in salotto.