Il progetto di un appartamento a Milano: il futuro è adesso

All'ingresso troviamo un volume soppalcato che spinge la visuale in due direzioni differenti: da un lato verso una splendida zona living che termina in una luminosa cucina verandata dall'altro, verso un piccolo disimpegno che segna l'accesso alla zona notte. Qui, il concetto è quello di incuriosire l'osservatore, facendo sì che questo si senta invogliato a guardare da una parte e dall'altra contemporaneamente.

Dando uno sguardo veloce alle finiture possiamo vedere come l'appartamento sia stato pensato in bianco: sia i pavimenti in resina e i mobili laccati, disegnati su misura dallo studio milanese Arketipo Design si presentano in questa cromia. Per creare un contrasto, però, sono state inserite porzioni in legno scuro wengè, che creano un effetto chiaro scuro molto elegante.