Un Mini Appartamento Incredibile e Giovanile

Questo è la stanza principale della casa, il luogo in cui si dorme, si lavora e si guarda la TV. Si tratta della camera da letto, ma anche del salotto, lo spogliatoio e lo studio. A causa delle piccole dimensioni della casa, è stato deciso che una stanza avrebbe riunito le principali attività. E per raggiungere questo obiettivo è stato progettato un mobile ad hoc, una sorta di pedana che definisce e distingue i vari spazi. È fatto di legno e include grandi cassetti bianchi che offrono spazio senza aggiungere armadi alla stanza. Su di essi sono state create due aree diverse: una, più stretta e che funge da panchina, è l'area lounge per sedersi, leggere o chiacchierare con gli amici. L'altra, nella parte posteriore della camera, accoglie il letto ed è circondata da una parete in cemento che la rinchiude in una nicchia .