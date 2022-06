Una zona giorno moderna e ricca di personalità

Se siete alla ricerca di qualche spunto interessante per arredare la vostra zona giorno, non perdetevi questo libro delle idee. Si tratta di un ambiente non molto grande, un piccolo open space che occupa tutto il piano inferiore di un appartamento disposto su due livelli. Il progetto è opera dello studio di interior design Officina Design, ed è il risultato di una ricerca razionale di uno stile moderno ma non eccessivo, carico di grinta e personalità ma al contempo discreto e minimalista, cucito su misura per un ambiente dalle dimensioni non proprio generose ma vivibile e confortevole. Diamo uno sguardo al progetto.