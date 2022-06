8 Cucine a Parete Economiche Davvero Interessanti

Se siete sul punto di ristrutturare la vostra cucina o di progettarla da zero e avete già individuato la superficie ad hoc, ecco per voi alcune soluzioni da valutare e a cui ispirarvi.

Sono diversi progetti alternativi, ottimi anche per le situazioni in cui lo spazio non sembra offrire troppe possibilità. Oggi gli interni vengono progettati in modo da essere più luminosi, dare fluidità di passaggio e ampiezza visuale, e così sempre più frequentemente cucina, sala da pranzo e soggiorno sono riuniti in un unico ambiente al fine di creare un’ area dove diverse attività coesistono armoniosamente. Ma se siete tra quelli che preferiscono la cucina sepatata dal resto della casa, dovrete studiare ancora meglio lo spazio per creare i “filtri” giusti.

Per quanto riguarda le varianti c’è ovviamente tutto il catalogo delle cucine classiche, tipo quelle lineari tradizionali normalmente utilizzate in piccoli ambienti separati dalla sala da pranzo. Quando invece abbiamo a che fare con spazi più moderni, fluidi ed aperti, abbiamo a disposizione soluzioni ad “U” o a “L”, adattabili e scenografiche.

In questo libro delle idee andremo ad analizzare soluzioni e vantaggi delle cucine ad “L”. Giusto per fornirvi un pò di elementi interessanti per creare qualcosa di emozionante!