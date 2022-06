La continuità della resina di cemento

Per chi è stanco e vede monotone le pavimentazioni in ceramica, per chi preferisce rinnovare e cambiare radicalmente la propria casa, il proprio ufficio o negozio, ecco una soluzione pratica ed innovativa: il pavimento in resina di cemento. Una tendenza dell'interior design sta portando verso spazi sempre più minimali, con arredi sempre più coordinati tra di loro. Su questa linea di design e architettura, la resina di cemento crea un pavimento che rappresenta una perfetta soluzione per una continuità dello spazio abitativo e per degli interni dall'aspetto contemporaneo.

Marcus Müller è uno specialista nella preparazione e nella lavorazione di pavimenti di questa tipologia. Il suo bacino di utenza non si limita soltanto alla Germania, ma si estende in tutta Europa. L'attenzione deve essere massima per una corretta posa di questo tipo di materiale, senza escludere i trattamenti superficiali per renderlo idoneo a particolari utilizzi. L'abilità di Marcus Müller e del suo staff permette di realizzare pavimentazioni resistenti per l’industria e dal design unico per edifici residenziali, uffici, showroom, negozi o ristoranti.