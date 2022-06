I rivestimenti per pareti: il fascino della pietra

Prima d'iniziare una qualsiasi ristrutturazione, per evitare dubbi e rimpianti, è bene informarsi sui rivestimenti per le pareti e per i pavimenti. Il primo aspetto da chiarire riguarda il tipo di atmosfera che si vuole creare. Un ambiente dal forte carattere rustico, che prende ispirazione da uno stile caldo, antico e confortevole, potrà sicuramente utilizzare dei rivestimenti in pietra. Questa soluzione, soprattutto per le pareti, riesce a portarci indietro nel tempo, a quando tutto era più vero e genuino.

Per parlare di questo tipo di rivestimento, abbiamo preso ad esempio la ristrutturazione di una casa antica, in un piccolo borgo collinare in provincia di Bologna. Il progetto, ad opera dell’Arch. Lucia Bentivogli, si è focalizzato principalmente sulla valorizzazione dei materiali, con la conservazione dei caratteristici muri in pietra, e sul un nuovo sistema per l’illuminazione.