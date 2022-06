8 cucine moderne a 'L'

Se la vostra cucina a 'L' non ha una fonte di luce naturale generosa, sarà importante progettare un’illuminazione mirata per lavorare comodamente nella preparazione dei vostri piatti preferiti.

Qui vediamo come l'uso di un rivestimento in vetro anziché in ceramica o piastrelle, è una soluzione ideale per riflettere la luce e migliorare l’effetto dei punti luce posizionati strategicamente.

Eliminare i giunti nella superficie del rivestimento della parete aumenta anche la sensazione di spaziosità.