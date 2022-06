7 camere da letto tutte da copiare

Dopo una lunga giornata di lavoro o con i bambini, rifugiatevi in un ambiente confortevole, calmo e rilassante. Un arredamento semplice insieme a un letto moderno fatto di pallet in legno dipinti di bianco, è la soluzione perfetta. Scegliete tessuti naturali per le lenzuola, come il lino o cotone, in colori tenui come il bianco o crema. Questo effetto naturale renderà immediatamente la vostra stanza accogliente. Evitate di collocare troppi oggetti nella stanza, un semplice manifesto sopra il letto – come vedere in questo progetto – e voilà: ecco come una camera semplice e rilassante può anche avere personalità!