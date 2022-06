Abitare con Stile in Soli 25 mq!

Qui potete ammirare il monolocale in tutta la sua interezza. Pur essendoci tutto ciò che serve per vivere in un appartamento, la stanza sembra ampia e lascia una grande libertà di movimento. I colori vivaci che sono stati scelti per i complementi d’arredo armonizzano l’ambiente senza essere noiosi o monotoni. Così il divano a due posti viene illuminato grazie alla presenza di due cuscini gialli limone che donano freschezza nonostante le forme classiche; e muro di pietra bianco è stato affiancato da un grande specchio moderno. Per un look caldo e una piacevole sensazione quando si cammina scalzi, è stato scelto un pavimento in legno chiaro.

I pavimenti in legno hanno una serie di vantaggi: non sono solo belli, ma aiutano anche a perseguire una vita più sana. Molti temono che pavimenti in legno richiedano troppa cura e una manutenzione elaborata. Ma questo non è affatto vero. Chi ha provato a vivere in una casa con i pavimenti in legno, non cambierebbe per nulla al mondo.