Una casa centenaria riadattata per la vita moderna

Oggi presentiamo una tenuta di campagna, collegata a un'azienda vinicola e circondata a perdita d’occhio da splendidi vigneti… Il progetto nasce dalla volontà di preservare l'atmosfera e il fascino di cui è intriso il vecchio edificio senza però rinunciare alle comodità che solo un rinnovamento potesse garantire. Nasce in questo modo il piccolo gioiello che vi raccontiamo; un luogo idilliaco, ideale per rilassarsi dalla vita quotidiana e godere in ogni momento di una vista davvero speciale.

Il casale che vanta un’età superiore a cento anni è stato restaurato su progetto di Raul Garcia Studio architetti, cercando di non snaturare lo spirito della costruzione originale, combinandola con un restyling compatibile con la contemporaneità e le esigenze dei committenti. Su questi presupposti si è impostato un fertile dialogo tra stile rustico e moderno in cui l'uso di materiali naturali come il legno e mattoni si contaminasse con elementi molto moderni, specie per l'illuminazione. Il risultato è una casa dove la storia affiora continuamente e ammicca alla quotidianità degli abitanti.