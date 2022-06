La Ristrutturazione Moderna che Non ti Aspetti

Una stanza immensa e piena di luce, perfetta per i vostri momenti di svago in famiglia! In precedenza le stanze erano suddivise secondo la loro funzione, ma il progetto di ristrutturazione ne ha modificato la configurazione fondendo gli spazi e creando un unico grande luogo che funge da sala da pranzo e soggiorno. Le partizioni interne di questo spazio sono scomparse, diventando pannelli di vetro che dilatano ulteriormente l'effetto visivo di ampiezza. La scelta cromatica basata su colori chiari è stata fatta per aumentare ulteriormente questo effetto!

In termini di design è impossibile non notare il camino aperto su due lati e poggiato su un originale tavolo al centro dello spazio… Questo elemento divide le due aree sociali e abbellisce questo spazio quasi come fosse una scultura!