Una zona giorno e la sua piccola sorpresa

Qui ad homify spesso ricordiamo che la bellezza non sta sempre nelle grandi progettazioni, quelle eclatanti e sorprendenti che lasciano tutti a bocca aperta, ma anche e soprattutto nei piccoli interventi capaci di cambiare la visione delle cose. Il nostro obiettivo principale, infatti, non è quello di far sognare i nostri lettori ad occhi aperti, ma di suggerire loro delle strategie, talvolta anche banali, che però sono capaci di dare quel tocco in più alla propria casa o addirittura di modificarne l’aspetto. Non tutti infatti si ritrovano con una fantastica villa indipendente, corredata di giardino, piscina e comfort vari, ed è per questo che presentare le proposte dei nostri migliori esperti spesso può essere illuminante. Oggi ad esempio, vi parleremo di un appartamento come tanti, piccolo e non molto luminoso, ma con un segreto interessante… andiamo a vedere di che si tratta!