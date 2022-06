75 mq Elegantissimi che Sembrano Grandi il Doppio

Quando si ha poco spazio a disposizione è essenziale ottimizzarlo al massimo, in modo da non avere la sensazione di trovarsi in un ambiente opprimente e poco arioso. Questo appartamento curato dagli architetti brasiliani dello studio Martins Valente è un esempio perfetto di come ottenere il meglio in pochi metri quadrati! Assolutamente fondamentale è mettere al primo posto la funzionalità, gli ambienti piccoli non lasciano spazio agli errori, in questo senso. Quindi massima attenzione ai dettagli!