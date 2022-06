homify 360°: la ristrutturazione di una villa anni '50

Come ormai avrete imparato, la nostra sezione homify 360° è dedicata ai progetti singoli osservati sia dall'esterno che dall'interno. Un modo per ammirare il lavoro dei nostri esperti una volta che questo è stato completato. A differenza del Prima & Dopo che vi mostra come viene trasformata un'abitazione partendo dal momento dell'inizio della ristrutturazione, homify 360° si concentra sul dopo dandovi maggiori informazioni sulle novità aggiunte. Oggi è il turno di una villa unifamiliare degli anni '50 abitata da una giovane coppia. La casa si trova in Brianza ed è frutto di una ristrutturazione radicale che ha posto grande attenzione alle scelte estetiche, materiche ed energetico-prestazionali. Del vecchio edificio non è rimasto molto se non le murature perimetrali e la planimetria di base che si traduce in un cubo e in un parallelepipedo rettangolo.

Lo studio Marg si è occupato del progetto, dall'inizio alla fine, soddisfacendo a pieno le richieste della giovane committenza.