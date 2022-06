Arredo bagno: il lavandino

Esiste un luogo all'interno della nostra abitazione, dove poter vivere la propria intimità lontano dagli stress. Un luogo dove gli occhi indiscreti non arrivano e dove poter godere del relax concedendosi una lunga doccia o un bagno caldo avvolti dalla luce tremolante delle candele e la musica jazz che suona in sottofondo. Come avrete sicuramente capito, stiamo parlando del bagno e di come questa stanza riesca a farci trovare il tempo di concederci qualche minuto di relax durante le frenetiche giornate della settimana, o qualche ora nel week end. Normalmente questa stanza è una delle prime ad essere terminata dopo una ristrutturazione, in quanto i servizi igienici verranno scelti tutti insieme e non separatamente. Anche se generalmente wc, bidè e lavandino si scelgono tutti dello stesso stile e con la medesima forma, noi oggi vogliamo focalizzarci sull'ultimo elemento citato.

Abbiamo scelto per voi sei immagini di lavandini reperibili dagli esperti presenti sulla nostra piattaforma, per cercare di darvi un'idea se siete ancora in alto mare con la scelta di un tipo piuttosto che un'altro. Nonostante sappiamo che la maggior parte delle persone preferisce servizi igienici in bianco, vogliamo mostrarvi anche qualche variante particolare per non rimanere sul classico.