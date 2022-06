Una casa che sembra noiosa ma non lo è per nulla

Lo spazio interno è decisamente moderno, sia dal punto di vista distributivo che dello stile. Gli ambienti sono in totale continuità, un unico spazio fluido, un open space che comprende l'intera giorno. I materiali sono stati scelti per esaltare al massimo la luminosità naturale. Oltre ad un massiccio uso del bianco – pavimento, pareti e arredi – troviamo anche diverse finiture lucide ed elementi metallici, che esaltano la luce. Gli arredi sono estremamente moderni, basta concentrarsi un attimo sulla zona pranzo, per rendersene conto: un tavolo in metallo e vetro circondato da eleganti sedie con braccioli, in pelle bianca e struttura in metallo satinato. Più elegante di così proprio non si può!