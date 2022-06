Una casa rurale fuori ma moderna dentro!

Questa splendida residenza dal carattere rurale nasconde molte sorprese al suo interno. L'aspetto esteriore, già di per sé, di certo la rende unica e molto interessante come architettura. I muri in pietra con i conci a vista, i coppi del tetto e tutti quei piccoli dettagli che dicono molto sulla storia di questa residenza, che ci fanno intuire che si tratta di un edificio che ha molto da raccontare. Gli architetti del team di Beppoarquitectura hanno trasformato questa casa, già fantastica, in qualcosa di assolutamente incredibile e unico!