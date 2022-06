87 mq che Sfruttano al Massimo le Idee Salvaspazio a Siracusa

La ristrutturazione di questo appartamento degli anni Sessanta ha rappresentato una vera e propria sfida per l'architetto Alessandro Ferro, che con un budget di 40.000 € ha ridato vita a ben 87 mq di residenza. L'impianto originario era di tipo tradizionale, con le camere che si sviluppavano lateralmente rispetto ad un corridoio centrale. L'intervento ha permesso di creare spazi ampi e ariosi, eliminando il corridoio, in favore di ambienti più flessibili e soprattutto luminosi. Tra i punti forti di questa residenza, infatti, ci sono la splendida vista su una delle piazze di Siracusa e un'ottima esposizione, che con la precedente disposizione non era decisamente sfruttata nel migliore dei modi. Adesso, avendo abbattuto i tramezzi in favore di ambienti fluidi e ampi, la luce naturale è diventata la vera protagonista di questo appartamento, che grazie alla dominante presenza del bianco, valorizza al massimo questo elemento.