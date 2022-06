Un appartamento a Torino molto originale

Come abbiamo già sottolineato, ci troviamo a Torino, precisamente nel quartiere a Lingotto a sud est della città, culla del primo centro produttivo della azienda automobilistica FIAT e sede principale dell’attività olimpica di Torino 2006. Si tratta di una zona in continuo sviluppo, che si guadagna giorno per giorno maggiore centralità e spessore anche grazie al prolungamento della metropolitana, alla presenza del Palazzo della Regione, di Eataly, e dell’ex stabilimento FIAT opera dell’ing. Mattè Trucco e che Renzo Piano ha trasformato in centro commerciale e polo fieristico internazionale. Inoltre, non molto distante vi è il parco fluviale del Po, che regala al circondario un’atmosfera diversa in ogni stagione.